Wallis de Vries over Rutte: hoop dat hij belang theater inziet

Wallis de Vries had na de voorstelling een gesprek met Rutte en Uslu. "Rutte was heel complimenteus. Hij heeft heel hard moeten lachen", zegt de theatermaakster, die in coronatijd uitermate kritisch op het kabinetsbeleid was wat betreft de cultuursector. Ze was in januari ook een van de initiatiefnemers van de protestactie Kapsalon Theater voor ruimere openingstijden en de afschaffing van de 1,5 meter in het theater.

In de Meervaart heeft Wallis de Vries niet uitgebreid gediscussieerd met de beleidsmakers. "Ik vond het heel leuk dat Rutte kwam en ik vond het niet netjes om hem dan aan te vallen. Bovendien weet hij mijn standpunt ook wel. Hij vroeg zelf nog naar Kapsalon Theater", aldus Wallis de Vries.

Betrokken

Het belangrijkste is volgens haar dat Rutte nu zelf een avond in het theater heeft beleefd. "Dat hij in de zaal heeft gezeten en heeft gevoeld, heeft gelachen en heeft begrepen waar theater goed voor is. Hoe het verbindt en een goede ervaring oplevert. Daarom was het ook niet nodig om na afloop heel activistisch te doen", zegt ze. "Het is bovendien best een activistische voorstelling, al mijn idealen komen er in aan bod. Dat is de beste communicatie die ik mij voor kan stellen."

Wallis de Vries hoopt dat ze later nog een keer met Rutte over haar ideeën voor de sector kan praten. Ze heeft ook goed contact met Uslu, die zich sinds haar aanstelling als staatssecretaris heel betrokken toonde. "Ze is echt een verademing", aldus Wallis de Vries. "Ze is heel geïnteresseerd, is heel goed op de hoogte van alles en heel betrokken. En dat ze nu Rutte meenam naar mijn voorstelling, dat had ik nooit durven dromen. Geweldig dat ze dat gedaan heeft."