EU wil geen extra sancties nadelig voor energiesector Rusland

De Europese Unie beoogt meer sancties tegen Rusland uit te vaardigen, maar geen sancties die de Russische energiesector treffen. Dit zei de Europese commissaris belast met economische zaken, Paolo Gentiloni, in het Noord-Italiaanse Cernobbio.

De EU heeft economische sancties afgekondigd als reactie op de Russische aanval op Oekraïne, die 24 februari is begonnen. Veel Europese landen zijn voor hun energiebehoefte aangewezen op met name de uitvoer van Russisch gas naar Europa. De unie zal volgens Gentiloni een zwakkere economische groei beleven dan eerder voorzien, maar geen recessie als gevolg van de oorlog. De prognose van 4 procent economische groei halen we echter niet, zei de eurocommissaris.