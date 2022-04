Economie Oekraïne kan volgens ministerie met 40 procent krimpen

De economie van Oekraïne kan dit jaar met 40 procent krimpen door de oorlog in het land, meldt het Oekraïense ministerie van Economische Zaken. Het land werd eind februari binnengevallen door Rusland. Inmiddels liggen veel steden en dorpen in delen van Oekraïne in puin en zijn er duizenden doden gevallen.

Volgens de Oekraïners is hun economie in het eerste kwartaal van 2022 met 16 procent gekrompen. Vooral sectoren waarin werk niet op afstand kan worden uitgevoerd, zijn zwaar getroffen. Oekraïne en Rusland hebben deze week in Turkije onderhandeld, maar die hebben volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski nog niets concreets opgeleverd.

Donderdag kwam ontwikkelingsbank EBWO ook met een raming voor de economie van Oekraïne. De bank, die ooit werd opgericht met als doel voormalige Sovjetstaten te helpen in de overgang naar een vrijemarkteconomie, verwacht dat de Oekraïense economie dit jaar met 20 procent krimpt. Naar eigen zeggen was de EBWO de eerste internationale financiële instelling die haar prognoses bijstelt sinds het uitbreken van de strijd. In de verwachtingen gaat de bank ervan uit dat binnen een paar maanden een staakt-het-vuren tot stand komt.