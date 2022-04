Noodtoestand in Sri Lanka na protesten over inflatie

De Sri Lankaanse President Gotabaya Rajapaksa heeft de noodtoestand voor minstens twee weken uitgeroepen na protesten en rellen. Die zijn een gevolg van vooral de inflatie die inmiddels rond de 19 procent is. Betogers braken door afzettingen en belaagden de afgelopen dagen ook de ambtswoning van de president. Hij zegt de noodtoestand te hebben uitgeroepen om de orde te herstellen en handhaven. In sociale media is opgeroepen te blijven betogen, met name zondag in de hoofdstad Colombo.