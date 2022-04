Drie op de tien mensen komen volgens FNV maandelijks geld tekort

Aan het onderzoek namen werkenden, mensen met een uitkering en gepensioneerden deel. Volgens FNV is 42 procent van hen bang voor schulden. Als bezuinigingsmaatregel zetten veel mensen (65 procent) de verwarming lager of uit. Ook zegt een meerderheid te besparen op de dagelijkse boodschappen in de supermarkt. Een deel koopt geen kleren meer en sommigen hebben abonnementen opgezegd. Ook zegt 6 procent zelfs een maaltijd over te slaan.

‘De cijfers uit ons onderzoek zijn een stuk schrikbarender dan de inkomenseffecten die het CPB inschatte, met name voor mensen met lagere tot modale inkomens’, zegt vicevoorzitter Zakaria Boufangacha, die wil dat lonen worden gecompenseerd voor prijsstijgingen. Ook noemt hij de 800 euro energietoeslag die het kabinet heeft beloofd aan mensen met een laag inkomen ‘een druppel op een gloeiende plaat’.

Loonstijging

Volgens Boufangacha is de belangrijkste oplossing voor het probleem dat de lonen gaan stijgen. ‘We zien helaas dat de lonen al jarenlang achterblijven bij de economische groei en dus de winsten van bedrijven’, aldus de vicevoorzitter. ‘Een meerderheid zegt terecht meer loon te willen. En de uitkomsten onderstrepen óók nog een keer dat het minimumloon en de uitkeringen echt te laag zijn. Die gaan veel te laat en veel te weinig omhoog.’

Ook vakbond CNV maakt zich zorgen om de opgelopen kosten. Die pleitte er vrijdag voor dat het kabinet ‘alles op alles’ zet om de koopkracht van Nederlanders op peil te houden, nadat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had gemeld dat de inflatie vorige maand is opgelopen tot bijna 12 procent.

Het Centraal Planbureau (CPB) berekende eerder dat de koopkracht van Nederlanders mede door de oorlog in Oekraïne dit jaar met meer dan 3 procent kan terugvallen.