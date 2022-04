Franse president op verkiezingsbijeenkomst week voor stembusgang

De Franse president Emmanuel Macron houdt zaterdagmiddag (14.30 uur) zijn eerste en mogelijk zijn enige grote verkiezingsbijeenkomst voor de stembusgang van 10 april in de Paris La Défense Arena in de hoofdstad. Er zijn maar liefst 40.000 zitplaatsen.

De partij van Macron houdt een wedstrijd onder de leden; wie de meeste vrienden en familie meeneemt krijgt een prijs. Zo moet voorkomen worden dat er stoelen leeg blijven in wat Franse media de grootste zaal van Europa noemen.

De eerste ronde van de presidentsverkiezingen is op zondag 10 april, de tweede op 24 april. De twee kandidaten met de meeste stemmen in de eerste ronde gaan door naar een tweede ronde. Macron behaalde met de door hem opgerichte beweging ‘La République en marche!’ in 2017 slechts 24 procent van de stemmen in de eerste ronde, maar won in de tweede ronde met twee derde van de uitgebrachte stemmen.

Waarschijnlijk wordt het net als vijf jaar geleden een strijd tussen de pro-Europese, links-liberale Macron en Marine Le Pen van het rechts-populistische Rassemblement National.