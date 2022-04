VS steunen Oekraïense defensie met nog eens 300 miljoen dollar

De regering van president Joe Biden heeft in totaal meer dan 2,3 miljard dollar beschikbaar gesteld voor versterking van de Oekraïense strijdkrachten. Het merendeel van dat geld, ruim 1,6 miljard dollar, is toegezegd sinds de Russische inval in Oekraïne, die op 24 februari begon.

Donderdag bood Biden in een telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelenski ook 500 miljoen dollar financiële hulp aan.