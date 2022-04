Will Smith levert lidmaatschap van Oscar-organisatie in

De Amerikaanse acteur Will Smith heeft vrijdag zijn lidmaatschap van The Academy of Motion Picture Arts and Sciences opgegeven. Aanleiding is de klap die Smith tijdens de Oscaruitreiking uitdeelde aan presentator Chris Rock en de disciplinaire procedure die de Academy daarop startte tegen Smith.

In een verklaring schrijft Smith dat hij het vertrouwen van de Academy heeft geschonden en zijn collega-acteurs die genomineerd waren voor een Oscar of er een wonnen de kans heeft ontnomen om hun succes te vieren. De Academy is een beroepsorganisatie die zich inzet voor de filmkunst. Lidmaatschap is uitsluitend op uitnodiging van het bestuur en geldt in principe levenslang. Smith riskeerde geschorst of geroyeerd te worden wegens zijn klap.

In zijn verklaring betuigt Smith opnieuw spijt voor zijn daad. Hij schrijft ook dat hij eraan wil "werken om te garanderen dat ik nooit meer zal toestaan dat geweld het wint van verstand". Smith sloeg Rock omdat die een grap maakte over het haar van de vrouw van Smith, de actrice Jada Pinkett Smith. Pinkett Smith lijdt aan de haarziekte alopecia.