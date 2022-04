Kleine winsten op Wall Street na banenrapport VS

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag op de eerste handelsdag van het tweede kwartaal met kleine plussen gesloten. De aandacht van beleggers op Wall Street ging vooral uit naar het belangrijke overheidsrapport over de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 34.818,27 punten. De breed samengestelde S&P 500 klom 0,3 procent tot 4545,86 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg ook 0,3 procent, tot 14.261,50 punten.

Uit cijfers van de overheid bleek dat het aantal banen in maart met 431.000 is toegenomen. Dat was minder dan de 490.000 arbeidsplaatsen die economen hadden verwacht. De werkloosheid kwam uit op 3,6 procent, het laagste niveau in bijna twee jaar. Daarmee is de werkloosheid in de VS weer bijna terug op het niveau van voor de coronacrisis.

GameStop

Het banenrapport is van belang omdat de werkgelegenheid een belangrijke rol speelt bij het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. Een sterke banengroei zou daarbij kunnen leiden tot snellere renteverhogingen door de Federal Reserve.

GameStop leverde een flinke plus van eerder op de dag in om uiteindelijk 1 procent lager te sluiten. De verkoper van videogames kondigde plannen aan voor een aandelensplitsing. Een aandeel GameStop kost nu bijna 170 dollar en door het aandeel te splitsen wil het bedrijf de stukken beter betaalbaar maken voor kleine beleggers. GameStop behoort tot de zogeheten groep van ‘meme-aandelen’ die vorig jaar in de belangstelling kwamen te staan doordat kleine beleggers via internetfora als Reddit de strijd aangingen met grote investeringsfondsen.

Apple

Apple daalde licht. Analisten van de bank JPMorgan Chase haalden het technologiebedrijf van hun focuslijst vanwege de druk op de consumentenbestedingen door de hoge inflatie. Dat kan bijvoorbeeld de verkoop van iPhones raken omdat mensen de hand op de knip houden.

De olieprijzen gingen verder omlaag en hebben afgelopen week de grootste daling in jaren gezien, vooral door de enorme vrijgave van Amerikaanse strategische oliereserves. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,8 procent tot 99,45 dollar en Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 104,58 dollar per vat.

De euro was 1,1044 dollar waard, tegen 1,1049 dollar bij het slot van de handel in Europa.