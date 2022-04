Oekraïne: 6266 mensen via corridors uit steden geëvacueerd

In totaal zijn vrijdag 6266 mensen via humanitaire corridors uit Oekraïense steden geëvacueerd, meldt een Oekraïense regeringsfunctionaris. Daaronder bevonden zich 3071 mensen die de belegerde havenstad Marioepol hadden verlaten.

Eerder vrijdag meldde zowel het Rode Kruis als een assistent van de burgemeester van Marioepol dat evacuatie uit die stad onmogelijk is. Rusland had voor vrijdag een humanitaire corridor voor Marioepol aangekondigd, maar die was volgens de assistent in de ochtend niet geopend. Volgens hem ‘laten de bezetters sinds gisteren geen humanitaire hulp, zelfs niet in kleine hoeveelheden, toe’.

Hoe de ruim 3000 evacués vrijdag toch Marioepol wisten te verlaten, zei de regeringsfunctionaris niet.