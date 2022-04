Evacuatie Marioepol ook volgens Rode Kruis onmogelijk

Het Rode Kruis-team, dat bestaat uit drie voertuigen en negen personeelsleden, kon Marioepol niet eens bereiken, laat staan dat het de veilige doorgang van burgers kon faciliteren. Zaterdag zal het team een nieuwe poging wagen, aldus het Rode Kruis.

Eerder vrijdag meldde een assistent van de burgemeester van Marioepol dat de belegerde stad afgesloten blijft voor iedereen die probeert binnen te komen, zoals het ook ‘zeer gevaarlijk’ was voor iedereen die probeert te vertrekken.

Rusland had voor vrijdag een humanitaire corridor voor Marioepol aangekondigd, maar die was volgens de assistent in de ochtend niet geopend. Volgens hem ‘laten de bezetters sinds gisteren geen humanitaire hulp, zelfs niet in kleine hoeveelheden, toe.’