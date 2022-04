Topman PostNL België komt onder voorwaarden vrij

De topman van PostNL België, Rudy Van Rillaer, wordt onder voorwaarden vrijgelaten. Dat heeft de Mechelse raadkamer beslist. Het besluit is bevestigd door zijn advocaat aan het Belgische persbureau Belga. De twee andere verdachten die nog in de cel zaten, komen vrij zonder voorwaarden. Ze blijven nog wel tot maandag in de cel omdat er nog een besluit over een eventueel beroep tegen de beslissing moet worden genomen.