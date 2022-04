Rutte denkt niet dat kabinet nog meer gaat doen tegen inflatie

Het kabinet heeft met een energietoeslag voor de laagste inkomens, accijnsverlaging en verlaging van de btw op energie geprobeerd ‘de pijn te dempen, maar het is ook niet meer dan dat’. Het effect van de maatregelen aan de pomp zal bijvoorbeeld ‘beperkt’ zijn, verwacht Rutte. De accijnsverlaging is vrijdag ingegaan.

De hoge energieprijzen ‘gaan we echt met zijn allen voelen’, herhaalde de premier. De komende weken overlegt het kabinet met de leiders van de coalitiefracties over de voorjaarsnota, waarin het kabinet aanpassingen aan de lopende begroting aankondigt. Bij die gesprekken zal de ‘gigantische inflatie’ ook op tafel liggen. Het is volgens Rutte ‘zorgwekkend’ dat de prijzen zo hard stijgen, maar ‘ik denk, als ik door mijn oogharen kijk, dat het niet op voorhand gezegd is dat er maatregelen gaan volgen’, aldus de premier in zijn persconferentie.

Prijzen 12 procent hoger

De prijzen waren de afgelopen maand 12 procent hoger dan in maart vorig jaar, blijkt uit een raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hij benadrukt ‘dat de overheid dit niet allemaal kan oplossen. We moeten allemaal verstandig omgaan met onze portemonnee’.

Het kabinet stond begin dit jaar op het bordes met een goede financiële uitgangspositie, die situatie is nu volledig veranderd. Dat ligt niet alleen aan de extreem hoge energieprijzen. Rutte wijst ook op de problemen met de spaartaks. De Hoge Raad zei dat gedupeerden van deze oneerlijke heffing ‘rechtsherstel’ moeten krijgen van het kabinet, iets wat vele miljarden kan kosten. Bovendien heeft de Kamer geëist dat het kabinet de uitgaven voor Defensie flink opschroeft.