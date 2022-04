Vijlbrief: dichtdraaien Groningse gaskraan in 2023 binnen bereik

Dit gasjaar, van september 2021 tot oktober 2022, mag maximaal 4,5 miljard kubieke meter gas worden gewonnen uit het Groningenveld. Daarmee blijft het sluiten van het Groningenveld in 2023 binnen bereik, zegt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw). Hij is blij dat het Groningenveld over een half jaar op de ‘waakvlam’ kan: dan pompt men er op een minimumniveau gas op.