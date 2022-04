Jim Carrey stopt hoogstwaarschijnlijk met acteercarrière

De 60-jarige Carrey zegt dat het rustige leventje dat hij leidt, hem wel bevalt. "Ik heb het gevoel, en dit is iets wat je andere beroemdheden nooit zal horen zeggen, dat het genoeg is. Ik heb genoeg gedaan", vertelt de acteur tegen het Amerikaanse entertainmentprogramma Access Hollywood.

Carrey houdt nog een kleine slag om de arm. "Als er engelen verschijnen en een script brengen dat in gouden inkt is geschreven en zeggen dat het heel belangrijk is dat mensen dit moeten zien, dan zou ik nog even verdergaan. Maar voor nu stop ik ermee." Een van die scripts zou misschien wel de toekomstige biopic van Dolly Parton kunnen zijn. Als Carrey daarvoor wordt gevraagd zou hij zeker met de legendarische zangeres gaan praten.

The Truman Show

Carrey is een van de meest succesvolle acteurs van de afgelopen decennia. Hij brak in de jaren negentig door met grote hits als Ace Ventura, The Mask en Dumb en Dumber. Later was hij te zien in The Truman Show, Me, Myself & I, How The Grinch Stole Christmas en Bruce Almighty.

Voor zijn rol in de nog altijd veelgeprezen The Truman Show won Carrey een Golden Globe voor beste acteur.