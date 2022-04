Glennis Grace biedt excuses aan voor supermarktincident

Zangeres Glennis Grace heeft haar "oprechte excuses" aangeboden voor het geweldsincident waar zij begin februari bij betrokken raakte in een supermarkt in Amsterdam. Grace handelde naar eigen zeggen uit moederinstinct en emotie, terwijl ze beter tot tien had kunnen tellen, zegt ze in een video op Instagram.

De 43-jarige artiest werd op 12 februari aangehouden nadat ze verhaal kwam halen in de supermarkt omdat haar zoon er zou zijn aangevallen. Hij had in de winkel een elektronische sigaret opgestoken en was daarop aangesproken.

Grace zelf, haar zoon en een vriend van de familie werden aangehouden toen ze gezamenlijk terugkeerden en het uitdraaide op een handgemeen. Later werden nog twee mensen aangehouden op verdenking van het mishandelen van medewerkers van de supermarkt.

Aangifte

"Allereerst wil ik mijn oprechte excuses aanbieden aan iedereen die hier betrokken bij is geraakt. De medewerkers van Jumbo, de mensen met wie ik werk en iedereen om mij heen: het spijt me", begint Grace haar bericht. Volgens de artiest zijn de zaken "uit hun verband getrokken" maar had ze desondanks beter moeten weten.

Tegen de zangeres, die drie dagen vastzat, is aangifte gedaan. Ze wordt verdacht van openlijke geweldpleging en mishandeling in vereniging en met voorbedachte rade, meldde de politie eerder.