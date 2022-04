IAEA stuurt personeel naar Tsjernobyl en andere locaties Oekraïne

Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) stuurt personeel naar de oude kerncentrale van Tsjernobyl en andere nucleaire locaties in Oekraïne. Directeur-generaal Rafael Grossi zegt een overeenstemming met Oekraïne te hebben bereikt over de aanwezigheid van zijn medewerkers.

Grossi ging deze week naar Oekraïne voor een bezoek aan een kerncentrale en ontmoetingen met Oekraïense autoriteiten, vervolgens ging hij door naar Rusland voor overleg daar. Met beide partijen is afzonderlijk afgesproken hoe de nucleaire veiligheid moet worden gehandhaafd. In overleg met Oekraïne wordt bepaald waar en wanneer IAEA-medewerkers worden ingezet, aldus Grossi.

De Tsjernobyl-centrale wekt geen stroom meer op, maar er wordt nog wel radioactief afval bewaard. De centrale werd op de eerste dag van de oorlog ingenomen door Russische troepen. Zij verlieten het terrein op 31 maart. De reden achter het vertrek is niet bekend bij de VN-waakhond. IAEA-chef Grossi spreekt wel van een stap in de goede richting.

Volgens Oekraïne is een deel van de Russische militairen vrijdag nog gezien in de zogeheten uitsluitingszone rond de kerncentrale. Daar is het stralingsniveau verhoogd door de grote kernramp in 1986. Tijdens de bezetting was lokaal een relatief hoger stralingsniveau waargenomen als gevolg van de verplaatsing van zware voertuigen die stof deed opdwarrelen. Mogelijk was het stralingsniveau ook hoger bij het vertrek van de troepen, zo heeft Grossi gezegd.