Eerste boetes van 60 euro voor ‘coronafeestjes’ Britse regering

De eerste Britse regeringsfunctionarissen hebben een boete van omgerekend 60 euro binnen voor hun deelname aan verboden ‘coronafeestjes’. Het is niet duidelijk of de Britse premier Boris Johnson zelf is beboet voor aanwezigheid op een party tijdens een coronalockdown.

De politie had onlangs al gemeld dat de eerste twintig boetes eraan zaten te komen, zonder verdere details. Volgens de Britse nieuwszender Sky News gaat het mogelijk om bekeuringen voor een afscheidsfeestje voor een diplomaat midden juni 2020 in een regeringsgebouw. Ze zouden per mail zijn verstuurd.

Het onderzoek is door de aanzienlijke hoeveelheid bewijsmateriaal nog niet afgesloten en volgens de politie zijn meer boetes niet uitgesloten. De politie ondervroeg minstens honderd personen voor hun betrokkenheid bij twaalf bijeenkomsten op het kantoor van Johnson in Downing Street en in andere overheidsgebouwen, hoewel die ontmoetingen vanwege corona waren verboden.

De affaire kreeg de naam partygate, omdat het om feestjes en vrijdagmiddagborrels zou gaan. Johnson heeft herhaaldelijk gezegd er zeker van te zijn dat er geen regels werden overtreden en dat het om werkbijeenkomsten ging.