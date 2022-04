Werkloosheid VS naar laagste niveau in bijna twee jaar

De werkloosheid in de Verenigde Staten is in maart gedaald naar 3,6 procent, wat het laagste niveau in bijna twee jaar is. Volgens de Amerikaanse overheid kwamen er vorige maand 431.000 banen bij in ‘s werelds grootste economie, aangejaagd door de sterke vraag naar personeel en het economisch herstel na de coronacrisis.

De werkloosheid ligt nu weer bijna op het niveau van voor de uitbraak van de coronapandemie in de VS, want in februari 2020 bedroeg die 3,5 procent van de Amerikaanse beroepsbevolking. Door de crisis gingen miljoenen banen in de VS verloren, maar inmiddels worstelen veel werkgevers met personeelstekorten.

De banengroei in maart was wel iets minder sterk dan economen hadden verwacht. In februari werd de groei van de werkgelegenheid opwaarts bijgesteld, naar 750.000 nieuwe arbeidsplaatsen.

Het banenrapport speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve. De Fed is bezig de rente te verhogen vanwege de hoge inflatie in de VS. De inflatie wordt vooral gestuwd door de sterk gestegen brandstofprijzen.