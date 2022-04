Poetin wil Russische tegenstanders nog harder aanpakken

De aanscherping komt in de zesde week van de bloedige Russische invasie in het buurland Oekraïne. De oorlog wordt in Rusland verkocht als ‘speciale militaire operatie’ en vredesmissie. Hoewel uit peilingen zou blijken dat een grote meerderheid van de Russen de aanpak van Poetin steunt, is er ook verzet. Dat wordt echter in de kiem gesmoord.

Vorige maand gaf Poetin nog een felle waarschuwing aan Russische ‘verraders’. Volgens hem wil het Westen die als zogenoemde vijfde colonne inzetten om Rusland te vernietigen.