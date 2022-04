LHV: gebrek aan landelijke organisatie voor zorg Oekraïners

De vereniging wees drie weken geleden op wat er nodig is voor directe toegang tot de huisartsenzorg. Zo willen de huisartsen bijvoorbeeld een medisch dossier kunnen bijhouden voor Oekraïners, een telefoonlijn voor de avond-, nacht- en weekenduren en ze willen onnodige administratieve moeilijkheden bij het declareren van de zorgkosten voorkomen. Deze zaken zijn volgens LHV-bestuurder Guus Jaspar nu te ingewikkeld en ‘overal verschillend’. De LHV wil dat betrokken ministeries deze voorwaarden op korte termijn mogelijk maken.

Coördinatie en duidelijkheid over de voorwaarden om zorg te leveren zijn van groot belang, zegt de bestuurder. Volgens hem kost zorg voor Oekraïners regelen en verantwoorden momenteel meer tijd dan de zorg leveren. ‘De huisartsen staan al onder grote druk en dit komt er dan nog bij. Het is teleurstellend dat dit zo lang moet duren.’

De LHV benadrukt bovendien dat het belangrijk is om tolken in te kunnen zetten in de zorg. Dat zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) donderdag ook. Het kabinet heeft daarom tot en met juni dit jaar 1,6 miljoen euro opzij gezet voor het inhuren van professionele tolken. Wel is er volgens Van der Burg nog een gebrek aan tolken die de juiste taal spreken.