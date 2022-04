Vrijspraak voor achterlaten zelfgemaakte nepbom in Utrecht

De rechtbank Midden-Nederland heeft een man vrijgesproken die vorig jaar een nepbom achterliet op treinstation Utrecht Lunetten. Volgens de rechtbank is het bewezen dat de nepbom bedoeld was om een vriend te laten schrikken en was de verdachte hem vergeten op het station.

Door de vondst van de nepbom lag het treinverkeer tussen Utrecht Centraal en Houten een aantal uren stil op 19 augustus 2021. De rechtbank acht het bewezen dat dit niet de bedoeling van de man was. Hij was het pakketje vergeten op het station, waarna de commotie ontstond.

De verdachte is volgens rapporten die de rechtbank heeft ingezien een conflictmijdende man, daardoor is het onwaarschijnlijk dat hij de openbare orde wilde verstoren met een nepbom, aldus de rechter. Uit onderzoek van Pro Justitia is gebleken dat de verdachte een warrige man is die soms het overzicht kan kwijtraken. Dat zou de oorzaak kunnen zijn van het vergeten van de tas met de nepbom, denkt de rechtbank.