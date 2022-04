Voor het eerst in 88 jaar start ramadan in Hagia Sophia Istanbul

In de wereldberoemde Hagia Sophia in Istanbul wordt vrijdagavond voor het eerst in 88 jaar tijd op de vooravond van de ramadan een gebedsritueel uitgevoerd, een soort speciaal gebed voor de vastenmaand, dat tarawih wordt genoemd.

De Hagia Sophia werd in 537 gebouwd en was lange tijde de grootste kathedraal van het Oost-Romeinse of Byzantijnse Rijk. Met de val van dat christelijke rijk werd het gebouw in 1453 onder de islamitische Ottomanen een moskee. De stichter van de huidige Turkse republiek, Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938), ontdeed de Hagia Sophia in 1934 van zijn religieuze functie en maakte er een museum van dat in 1985 op de Werelderfgoedlijst is gezet.

De huidige Turkse leider president Erdogan liet het echter vanaf 2020 weer als moskee gebruiken. Het is er door de coronamaatregelen tot nog toe niet van gekomen de ramadan-gebedstraditie in de Hagia Sophia gestand te doen, aldus Turkse media. De vastenmaand duurt tot 2 mei.