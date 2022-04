Oekraïense minister kan niets zeggen over aanval in Rusland

De Oekraïense buitenlandminister Dmitro Koeleba kan de betrokkenheid van Oekraïne bij een mogelijke luchtaanval op een brandstofdepot in de Russische stad Belgorod niet bevestigen of ontkennen. Hij zegt niet over alle militaire informatie te beschikken.

Volgens Rusland is Oekraïne verantwoordelijk voor de gebeurtenissen in Belgorod, een stad op zo’n 30 kilometer van Oekraïne vandaan. Het is de eerste keer dat de Russische autoriteiten Oekraïne beschuldigen van een dergelijke luchtaanval op een doel in Rusland.

Rusland stelt dat twee Oekraïense militaire helikopters vrijdagochtend de grens zijn overgevlogen voor een aanval op een faciliteit van de Russische staatsoliemaatschappij Rosneft. Daarbij ontstond een grote brand. Volgens de regionale gouverneur zijn twee medewerkers gewond geraakt en zijn ook omwonenden geëvacueerd. Een onafhankelijke bevestiging van de aanval is er nog niet.