Regio’s Kiev en Tsjernihiv zien vertrek van Russische militairen

De gouverneur van Kiev zegt de bewegingen van de Russische voertuigen in de gaten te houden. Een deel van de troepen zou onderweg zijn naar de grens met Belarus. Ook zegt hij dat Russische militairen het dorp Hostomel, naast een belangrijke luchthaven, hebben verlaten maar wel in het aangrenzende Bucha zitten.

Volgens de gouverneur van Tsjernihiv zijn sommige Russische militairen in de regio vertrokken, terwijl een deel is gebleven. ‘Lucht- en raketaanvallen zijn nog steeds mogelijk, niemand sluit dit uit.’

Na de toezegging van Rusland om de militaire operaties in Kiev en Tsjernihiv te verminderen, vonden er nog wel aanvallen plaats. Rusland heeft verklaard dat de focus in Oekraïne nu ligt op de ‘bevrijding’ van Donetsk en Loehansk. Dat zijn de twee regio’s in het oosten van het land waar pro-Russische separatisten zitten.