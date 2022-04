Moskou ziet toch voortgang in overleg met Oekraïne

Rusland ziet toch vooruitgang in de gesprekken met Oekraïne. Minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei dat het overleg door moet gaan en dat Oekraïne meer begrip toont voor de situatie op het schiereiland de Krim en de oostelijke regio Donbas. Bovendien begrijpt Oekraïne dat een neutrale status van het land noodzakelijk is. Het land wilde lange tijd lid van de NAVO worden tot ongenoegen van het Kremlin. Vrijdag is opnieuw overleg gaande tussen de strijdende partijen met videoverbindingen.

Een woordvoerder van het Kremlin zei vrijdag dat het niet gemakkelijk is te praten na een luchtaanval op een Russisch brandstofdepot. Rusland stelt dat Oekraïense aanvalshelikopters in Belgorod, ruim 30 kilometer van de Oekraïense grens ten noorden van Charkov, een brandstofopslagplaats in brand hebben geschoten. Vrijdag rond het middaguur werden daar een nieuwe explosie gemeld.

Woensdag waren er een reeks explosies in een munitiedepot in dezelfde streek nog dichter bij de grens. Rusland heeft geen melding gemaakt van betrokkenheid van Oekraïne bij dit incident in het dorp Krasni Oktiabr.

Istanbul

Dinsdag ontmoetten de Oekraïense en Russische delegaties elkaar in Istanbul. Dat leek succesvol en vlot te verlopen, maar het Kremlin stelde later dat niets veelbelovends was bereikt en er geen doorbraak was geweest. Turkije bemiddelt tussen de oorlogvoerenden. De Russische president Poetin belt hier zaterdag zijn Turkse ambtgenoot Erdogan opnieuw over.

Rusland lanceerde ruim een maand geleden een grootscheepse militaire aanval op Oekraïne.