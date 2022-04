Voormalige Hermitage beleeft drukke heropening met Het melkmeisje

De voormalige Hermitage in Amsterdam heeft een drukke vrijdagochtend beleefd met de tentoonstelling van Het melkmeisje van Johannes Vermeer. Het museum is vrijdag weer opengegaan nadat het tijdelijk de deuren had gesloten na het verbreken van de banden met de Hermitage in het Russische Sint-Petersburg. Dit deed het museum vanwege de oorlog in Oekraïne.