Oekraïense kinderen vanaf volgende week naar school in Eindhoven

Vanaf volgende week kunnen zo’n 130 kinderen uit Oekraïne terecht op een school aan de Broodberglaan in Eindhoven. Het gebouw wordt momenteel ingericht. Verhuiswagens met meubilair en lesmateriaal rijden af en aan. Volgens wethouder Stijn Steenbakkers (CDA) van onderwijs gaat het om de eerste centrale onderwijsplek voor Oekraïense kinderen in Nederland.

Vanaf volgende week worden de eerste kinderen uit Eindhoven hier verwacht, dertig voor het basis-, en honderd voor het voortgezet onderwijs. Vanaf 11 april stromen ook leerlingen uit de regio rond Eindhoven in. In het gebouw kunnen zo’n 550 leerlingen terecht. ‘We houden rekening met vierhonderd leerlingen voor het voortgezet, en 150 voor het basisonderwijs’, zei directeur Ruben Adriaans van basisschool ‘t Palet, waar nu al negentien Oekraïense kinderen les krijgen.

Vrijdag werden ook de twintig Oekraïense docenten al bijgepraat in het schoolgebouw. ‘Veel Oekraïense leerkrachten zijn hun land ontvlucht’, zei bestuurder Meine Stoker van een voortgezet onderwijskoepel in de regio. Omdat het onderwijs in Oekraïne goed georganiseerd is, zijn docenten en leerlingen gewend gebruik te maken van digitale middelen.

Les in het Oekraïens

Volgens Stoker zijn er momenteel in de regio al vijf scholen die dertig leerlingen opvangen. Die kunnen daar ook blijven, ‘want deze kinderen integreren snel’, aldus Stoker.

De bedoeling is dat kinderen uit omliggende gemeenten naar de nieuwe school in Eindhoven komen. Elke groep van 25 kinderen krijgt een Oekraïense en een Nederlandse leraar voor de klas. ‘De eerste tijd geven we les in het Oekraïens’, zei bestuurder Peter Tijs van een regionale koepel voor primair onderwijs. ‘Afhankelijk van de ontwikkelingen in de Oekraïne en de vraag of mensen terug kunnen, kijken we of ook andere talen aan bod komen.’

De school krijgt veel steun van andere scholen, instellingen en bedrijven in de regio. ‘Er worden onder meer laptops en veel meubilair beschikbaar gesteld’, aldus Tijs. Volgens Steenbakkers melden zich ook veel gepensioneerde leerkrachten aan. Ook komen er tolken en therapeuten. Er zijn wel nog spullen nodig, aldus Adriaans. ‘Vooral buitenspeelgoed, zoals fietsjes en ballen.’