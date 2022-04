OM: schietpartij Zwolle was een gerichte actie

De 32-jarige man die is aangehouden wegens het dodelijke schietincident in een McDonald’s op woensdag, waarbij twee mannen uit Zwolle om het leven kwamen, wordt verdacht van moord. Op basis van een verklaring die hij heeft afgelegd, gaan de politie en het Openbaar Ministerie ervan uit dat er sprake is geweest van een ‘gerichte actie’ door de verdachte.

De man wordt vrijdagmiddag voorgeleid voor de rechter-commissaris van de rechtbank Overijssel. Die bepaalt of de verdachte langer vast blijft zitten.