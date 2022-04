Inflatie eurozone gaat ook hard omhoog

De inflatie in de eurozone is in maart flink verder toegenomen door de oorlog in Oekraïne. Niet alleen in Nederland gingen de prijzen hard omhoog, maar ook in andere eurolanden werd het leven volgens het Europese statistiekbureau Eurostat fors duurder.

De inflatie bedroeg 7,5 procent, tegen 5,9 procent in februari. Net als in de voorgaande maanden gaat het om een nieuw record. Sinds de invoering van de euro stegen de prijzen niet zo hard als vorige maand.

Vooral de dure energie drijft de inflatie op. Zonder prijzen als olie en gas mee te nemen zou het algehele prijspeil 3,4 procent hoger hebben gelegen dan een jaar eerder.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte eerder op de dag al bekend dat de inflatie in Nederland vorige maand is opgelopen tot bijna 12 procent. Een maand eerder was dit nog ruim 7 procent. Hiervoor was gebruikgemaakt van de Europees geharmoniseerde methode, die in het leven is geroepen om de inflatiegegevens van verschillende Europese landen goed met elkaar te kunnen vergelijken. De reguliere inflatiecijfers van het CBS worden pas later gepubliceerd.