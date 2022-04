Vakbond CNV wil extra maatregelen kabinet vanwege hoge inflatie

Vrijdagochtend bleek dat de prijzen in Nederland sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne extreem hard zijn gestegen. De inflatie is vorige maand volgens de Europese berekeningsmethode opgelopen tot bijna 12 procent.

‘Steeds meer leden trekken dagelijks bij ons aan de bel vanwege de stijgende prijzen. Met 12 procent inflatie komen nu ook de middengroepen in de problemen’, geeft Fortuin aan. Hij wil daarom dat het kabinet ‘nog een paar stappen verder’ gaat met maatregelen.

Kilometervergoeding

De vakbondsvoorzitter oppert dat de onbelaste kilometervergoeding omhoog zou kunnen naar 23 cent, in plaats van de huidige 19 cent. ‘Dit is een wijziging die makkelijk is door te voeren. Steeds meer mensen komen in de problemen door de hoge reiskosten, vooral nu er minder wordt thuisgewerkt.’

Vrijdag is juist een accijnsverlaging ingegaan waardoor automobilisten voorlopig goedkoper uit zijn aan de pomp. Deze ingreep was al onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om de gewone Nederlander wat tegemoet te komen, nu de prijzen zo flink zijn opgelopen. Het is bijvoorbeeld ook de bedoeling dat de energierekening wordt gedrukt door een tijdelijke verlaging van de btw op energie per 1 juli.