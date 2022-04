Jetten: geld subsidie Onyx-kolencentrale gaat naar klimaat

Jetten is ‘heel teleurgesteld’ dat het bedrijf Onyx Power heeft besloten de centrale toch open te houden, ondanks het feit dat de overheid al een subsidie van 212,5 miljoen euro had toegekend om de centrale vervroegd te sluiten. ‘Het is een tegenvaller voor het halen van de Urgenda-doelen, maar we blijven met het kabinet doorwerken om met andere maatregelen CO2-reductie wel voor elkaar te krijgen.’

Aan kolencentrales zijn al wel productiebeperkingen opgelegd, maar ‘volledige sluiting had meer opgeleverd’, aldus Jetten.