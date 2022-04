Marioepol: bevoorrading en evacuaties van burgers niet mogelijk

Rusland had voor vrijdag een humanitaire corridor voor Marioepol aangekondigd, maar die was volgens de assistent in de ochtend niet geopend. Volgens hem ‘laten de bezetters sinds gisteren geen humanitaire hulp, zelfs niet in kleine hoeveelheden, toe.’

Voor donderdag beloofde Rusland bij Marioepol een wapenstilstand voor ‘humanitaire doeleinden’. Oekraïne stuurde 45 bussen naar de stad om burgers te evacueren, maar volgens functionarissen zijn die daar nooit aangekomen. Russische troepen zouden de bussen hebben tegengehouden. Rusland en Oekraïne geven elkaar de schuld van humanitaire corridors die ondanks afspraken niet doorgaan.

In Marioepol, al weken omsingeld door Russische troepen, zitten volgens de lokale autoriteiten tot 170.000 mensen vast in erbarmelijke omstandigheden. Door de oorlog is een groot deel van de stad vernietigd of beschadigd. Ook zouden er 5000 doden zijn gevallen. ‘Iedereen weet dat daar een humanitaire catastrofe aan de gang is’, zei president Volodimir Zelenski donderdag.