Aegon en Just Eat Takeaway aan kop in licht hogere AEX

De Amsterdamse beurs ging vrijdag licht vooruit onder aanvoering van verzekeraar Aegon en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. Beleggers begonnen verder voorzichtig aan de nieuwe beursmaand, waarbij werd uitgekeken naar het Amerikaanse banenrapport dat later op dag verschijnt.

Daarnaast blijft de oorlog in Oekraïne voor onzekerheid zorgen. Vrijdag gaan de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland als het goed is verder, maar of dat wat kan opleveren valt te betwijfelen. Ook is nog onduidelijk wat er nu precies gaat gebeuren met de gasleveranties door de eis van president Vladimir Poetin dat Russisch gas vanaf april met roebels betaald moet worden.

De inflatiezorgen hielden de markten ook in de greep. In Nederland zijn sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne de prijzen extreem hard gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de inflatie vorige maand opgelopen tot bijna 12 procent. Een maand eerder was dit nog ruim 7 procent.

De AEX-index noteerde 0,2 procent hoger op 725,81 punten. De MidKap won ook 0,2 procent, tot 1052,21 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,3 procent.

Aegon

Verzekeraar Aegon, die een deel van zijn obligatieleningen gaat aflossen om de schuld te verlagen, ging aan kop met een winst van 3 procent. Just Eat Takeaway, het bedrijf achter Thuisbezorgd.nl, volgde met een plus van 2,5 procent. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML verloren tot 1,1 procent na koersverliezen bij Amerikaanse branchegenoten.

Bij de kleinere bedrijven steeg Pharming dik 3 procent. De biotechnoloog kwam met positieve studieresultaten voor zijn middel leniolisib voor de behandeling van een zeldzame aandoening van het immuunsysteem. Branchegenoot Vivoryon zakte 7 procent tot 11 euro. Het bedrijf liet weten 21 miljoen euro te hebben opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen. De aandelen werden tegen 10,50 euro per stuk verkocht.

Heijmans won 0,1 procent. Het bouwconcern verkoopt 144 woningen aan woningbelegger- en investeerder Vesteda. Met die deal is ruim 46 miljoen euro gemoeid. In Parijs zakte Sodexo 3 procent na tegenvallende resultaten van het Franse catering- en schoonmaakbedrijf, dat ook in Nederland actief is.

De olieprijzen gingen verder omlaag, na de flinke prijsdalingen van een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,8 procent tot 98,52 dollar. Brentolie werd 1,6 procent goedkoper op 103,05 dollar per vat. De euro was 1,1060 dollar waard, tegen 1,1098 dollar een dag eerder.