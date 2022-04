Hoofdeconoom Citigroup: aanzienlijke kans op wereldwijde recessie

De kans op een wereldwijde recessie is flink toegenomen door de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie in vrijwel alle landen. Dat zei hoofdeconoom Nathan Sheets van de Amerikaanse bank Citigroup tegen persbureau Bloomberg.

De kans op een recessie in de komende achttien maanden is volgens Sheets ‘aanzienlijk’, met een kans van ongeveer één op drie op een wereldwijde neergang en één op vier voor een krimp in de Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld.

‘De geopolitieke situatie, de energiesituatie is zeer ernstig’, aldus Sheets. ‘Hoewel de Amerikaanse economie misschien enigszins geïsoleerd is van de problemen in de wereld, zei voormalig centralebankpresident Alan Greenspan al dat de Verenigde Staten niet lang een eiland van welvaart en stabiliteit kunnen blijven in een wereld die het moeilijk heeft.’

China

‘De wereldwijde problemen, samen met het plan van de Amerikaanse centrale bank om de rente mogelijk zeer snel te verhogen, maakt de kans op een recessie aanzienlijk’, aldus Sheets, die eerder werkzaam was bij het Amerikaanse ministerie van Financiën en de Federal Reserve.

De economen van Citigroup waarschuwden in een apart rapport ook voor de risico’s in China. De op twee na grootste economie gaat gebukt onder de grootste uitbraak van het coronavirus sinds het begin van de pandemie. Door de strenge lockdowns in grote Chinese steden zakte de productie van de Chinese fabrieken tot het laagste niveau in twee jaar, volgens cijfers van mediabedrijf Caixin. Citigroup verwacht dat het Chinese bruto binnenlands product (bbp), een maatstaf voor de economische groei, in het tweede kwartaal een klap van tot 0,9 procentpunt kan krijgen.

Ook economen van Morgan Stanley verlaagden hun groeiprognoses voor China vanwege het strikte coronabeleid van het land. De Amerikaanse bank rekent nu voor dit jaar op een groei van 4,6 procent van de Chinese economie, tegen een eerdere verwachting van 5,1 procent.