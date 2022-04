Toespraak Zelenski op tv gezien door 558.000 mensen

De toespraak die de Oekraïense president Volodimir Zelenski donderdagochtend voor de Tweede Kamer hield, is bekeken door 558.000 mensen, meldt de Stichting Kijkonderzoek (SKO) vrijdag. De uitzending om 10.00 uur trok daarmee veel meer kijkers dan andere programma’s die normaal om die tijd te zien zijn.

Zelenski vroeg in de Tweede Kamer om aandacht voor de wederopbouw van zijn land als de Russische invasie ten einde is. Hij hoopt op Europese steun en op de inzet van Oekraïense vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen.

Het programma haalt net geen plek in de top 25 van best bekeken programma’s. Op de eerste plaats staat het NOS Journaal van 20.00 uur, met 2,1 miljoen kijkers. Ook de journaals van RTL (1,3 miljoen kijkers) en het NOS Journaal van 18.00 uur (1,2 miljoen kijkers) staan in de top 5.