Chinese techaandelen opnieuw flink omlaag op beurs Hongkong

Chinese techaandelen hebben vrijdag flink aan beurswaarde verloren op de aandelenmarkt in Hongkong. Beleggers zijn namelijk bang dat sommige Chinese bedrijven van Wall Street worden geschrapt, waar ze eveneens noteringen hebben. Ook werd op de beurzen in Azië gereageerd op nieuwe cijfers over de Chinese industrie.

Zoekmachine Baidu leverde tussentijds bijvoorbeeld meer dan 6 procent in. Het Chinese techconcern stond donderdag ook al onder druk doordat de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC het bedrijf heeft toegevoegd aan de lijst van Chinese bedrijven die mogelijk hun beursnotering op Wall Street zullen kwijtraken. Verder kelderde videoplatform Bilibili vrijdag 5,7 procent, terwijl de hoofdindex in Hongkong 0,7 procent lager noteerde.

De zorgen over de Amerikaanse noteringen van Chinese techbedrijven spelen al langer, maar uitlatingen van Amerikaanse autoriteiten lijken ze nu verder aan te wakkeren. Beurstoezichthouder SEC nuanceerde namelijk eerdere hoopgevende geluiden dat er mogelijk een deal was om de kwestie op te lossen.

Coronalockdowns

Intussen ondervindt de Chinese industrie ook nog steeds grote hinder van coronalockdowns in sommige grote steden. Volgens nieuw onderzoek door mediaconcern Caixin zakte de productie in maart daardoor naar het laagste niveau in twee jaar. Economen van Citigroup waarschuwen dat als de huidige coronagolf in het land langer aanhoudt dit weleens een flinke hap zou kunnen nemen uit de verwachte economische groei voor dit jaar.

Op de beurzen in Japan en Zuid-Korea was de stemming onder beleggers eveneens somber. In Tokio eindigde de toonaangevende Nikkei bijvoorbeeld 0,6 procent lager op 27.665,98 punten. Door de oorlog in Oekraïne heeft het Japanse ondernemersvertrouwen een knauw gekregen, kwam naar voren uit een nieuwe studie van de centrale bank in het land.

Het Japanse elektronicaconcern Toshiba won wel meer dan 6 procent. Dat was te danken aan speculatie over een mogelijk overnamebod op het bedrijf door de Amerikaanse investeerder Bain Capital. Die partij heeft evenwel in een verklaring aangegeven dat er nog geen besluit is genomen.