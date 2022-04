Eerste Buma Kindermuziekprijs naar Dirk Scheele

Componist, muzikant en theatermaker Dirk Scheele krijgt de Buma Kindermuziekprijs 2022. Hij ontvangt de oeuvreprijs, die dit jaar

voor het eerst wordt uitgereikt, op 10 april in Enschede als afsluiting van de Kindermuziekweek. Dan wordt ook de Willem Wilminkprijs voor het beste kinderlied van 2022 uitgereikt. Scheele zit al meer dan 25 jaar in het vak.

Hermitage weer open en toont ‘Het melkmeisje’ van Vermeer

Onder de naam Dutch Heritage Amsterdam heropent de Hermitage vanaf vrijdag weer de deuren met ‘Het melkmeisje’ van Johannes Vermeer. Het beroemde zeventiende-eeuwse werk uit het Rijksmuseum, dat zelden wordt uitgeleend, is de eerste in een vijfdelige serie waarin steeds een topstuk centraal staat. De Hermitage in Amsterdam verbrak begi..

