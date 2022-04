Dierbare foto: ‘Dit zijn mijn twee opoes’

Dierbare foto’s, ze vertellen verhalen en herbergen herinneringen: geliefden, vervlogen jeugd of een favoriete plek. In deze rubriek staat iedere week een persoonlijk verhaal gebaseerd op een dierbare foto centraal. Vandaag vertelt: Hennie Lok-Janssen uit Assen.

Twee opoes

‘Dit zijn mijn twee opoes, op de foto gezet op onze trouwdag, 1 november 1962. Ze woonden allebei op Ter Aard, vlak bij elkaar. Opoe Gebbiena Janssen-Nijmeijer (rechts op de foto) is geboren op 2 januari 1881 in Deurze, bij Rolde. Vanaf haar trouwen met Harm Janssen woonde ze op Ter Aard. In de kleren die ze op de foto draagt ging ze elke zondag naar de kerk, twee keer. Eerst met paard en wagen, later in de auto bij haar zoon Kars Janssen, bij wie ze toen inwoonde. Ze heeft nooit kunnen fietsen.

Opoe Henderkien Eisses-Hoeksema, geboren in Tolbert op 5 oktober 1886, is toen ze trouwde met Jan Eisses op Ter Aard gaan wonen. In 1944 gingen ze naar Assen. Zij fietste elke zondag met opa twee keer naar de kerk. Later moest ze geholpe..

