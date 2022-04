Situatie rondom Kiev lijkt iets te verbeteren

De situatie rondom de Oekraïense hoofdstad Kiev lijkt iets te verbeteren. De militaire commandant van de stad meldt dit in de nacht van donderdag op vrijdag in een verklaring. In de buitenwijken van de stad zou nog altijd gevochten worden, maar verder bleef het donderdag relatief rustig.

Het Oekraïense leger zou bezig zijn om de bevrijde gebieden rondom de hoofdstad vrij te maken van explosieven en mijnen. Ondanks de vorderingen moeten inwoners van de stad voorzichtig blijven en schuilen als het luchtalarm klinkt, meldt de commandant.