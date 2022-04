Automobilisten voordeliger uit aan pomp door accijnsverlaging

Automobilisten zijn vanaf vrijdag voordeliger uit aan de pomp. Dat komt omdat het kabinet de accijnzen op benzine en diesel voor de rest van dit jaar heeft verlaagd. Daarmee wil de overheid mensen wat tegemoet komen, aangezien de energie- en brandstofprijzen hard zijn opgelopen door onder meer de oorlog in Oekraïne.

Per liter gaat het om een accijnsverlaging van ruim 17 cent voor benzine en dik 11 cent voor diesel. Consumentencollectief UnitedConsumers voorspelde donderdagavond dat de daadwerkelijke prijzen waarschijnlijk nog wat harder zakken. Zeker twee grote oliemaatschappijen gooien de benzineprijs bij hun pompen circa 21 cent omlaag, was toen al bekend. Op een tankbeurt van 40 liter scheelt dat meer dan 8 euro, al is tanken dan wel nog steeds een stuk duurder dan bijvoorbeeld een jaar geleden.

Bij tankstations wordt vrijdag grote drukte verwacht. De afgelopen dagen was het er relatief rustig, omdat veel automobilisten probeerden om hun tankbeurt uit te stellen en zo te profiteren van een lager tarief. Pomphouders hebben wel geprobeerd om zich zo goed mogelijk voor te bereiden. Sommige tankstations zullen waarschijnlijk ook extra personeel inzetten om het verkeer te regelen, zodat de wachttijden niet onnodig hard oplopen.