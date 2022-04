Zelenski: gevechten nog niet voorbij, situatie ‘extreem moeilijk’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft vrijdag in zijn dagelijkse videoboodschap gezegd dat ‘de gevechten nog niet voorbij zijn’ en ‘er moeilijke dagen in het verschiet liggen’. In het zuiden van het land en in de Oost-Oekraïense Donbas-regio is de situatie momenteel ‘extreem moeilijk’, stelt Zelenski.