Ruim half miljard aan Russische tegoeden en contracten bevroren

In Nederland is bijna 516 miljoen euro aan Russische tegoeden en contracten bevroren, melden betrokken bewindspersonen in een brief aan de Tweede Kamer. De meeste meldingen kwamen bij banken en trustkantoren vandaan. Ook zijn er transacties tegengehouden van bij elkaar bijna 155 miljoen euro.

Het is de bedoeling dat straks ook in het Kadaster (het openbare register van vastgoed) een aantekening kan komen bij gebouwen die in bezit zijn van gesanctioneerde personen. Hiervoor is nog wel een regeling nodig, die vrijdag ‘in het kabinet besloten en volgende week vastgesteld’ wordt. De Kamer baalt dat er op het gebied van onroerend goed nog relatief weinig is gebeurd om de sancties uit te voeren.

In de haven van Rotterdam zijn de afgelopen weken al bijna 13.000 containers met bestemming Rusland of Belarus beoordeeld. Ook zijn 32.000 aangiften van vrachtzendingen vanuit die beide landen gecontroleerd. Uiteindelijk is bij 46 vrachtzendingen een verdenking dat sanctiemaatregelen zijn overtreden.

Superjachten

Er zijn vijf superjachten in aanbouw voor Russische afnemers. Aangezien ze nog niet kunnen worden afgeleverd is er geen grond om ze in beslag te nemen, aldus het kabinet. In de havens van ons land liggen geen jachten van Russen die op de sanctielijst staan.

Ook staan er geen vliegtuigen van Russische oligarchen in Nederland. Wel staat er één vliegtuig van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot vast op de luchthaven Schiphol. Het toestel krijgt geen toestemming van het ministerie van Infrastructuur om naar Rusland te vertrekken.