AEX sluit in de min, flinke daling olieprijzen

Olie- en gasconcern Shell was donderdag een van de spaarzame winnaars in de AEX-index, hoewel de olieprijzen flink daalden. De Verenigde Staten maakten bekend het komende halfjaar een miljoen vaten olie per dag vrij te geven uit hun reserves.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 4,4 procent tot 103,08 dollar procent nadat het nieuws uitlekte dat de Verenigde Staten meer olie op de markt gaan brengen. Zo hopen de Amerikanen de hoge benzineprijs te drukken. Brentolie werd 4,6 procent goedkoper op 108,21 dollar per vat. Shell won 0,3 procent nadat het een dag eerder ook al flink hoger werd gezet.

Besi zakte 4 procent en Adyen, dat donderdag een beleggersdag houdt, verloor 4,4 procent. Uitzender Randstad daalde 6,8 procent. Dat aandeel noteerde ex dividend. Dat betekent dat een aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de voorafgaande periode. De aandelenkoers zakt dan doorgaans met ongeveer de waarde van het dividend. Platenlabel Universal Music Group was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 1,3 procent.

InPost

De AEX-index eindigde 1,3 procent lager op 724,20 punten. De MidKap verloor 1,1 procent tot 1050,11 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot 1,2 procent in.

In de MidKap zakte InPost dik 13 procent na publicatie van de cijfers. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes zag de omzet in het afgelopen kwartaal bijna verdubbelen. Het bedrijf waarschuwde wel voor uitdagingen als gevolg van de hoge energieprijzen, de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne.

Euro

Intertrust steeg 2,2 procent. De Amerikaanse financieel dienstverlener CSC heeft zijn overnamebod op branchegenoot Intertrust gelanceerd. In december werd al bekend dat de Amerikanen 20 euro per aandeel willen betalen voor het in Amsterdam genoteerde trustkantoor. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM daalde 1,3 procent. NS-directeur Marjan Rintel wordt met ingang van 1 juli 2022 de nieuwe baas van KLM.

In Stockholm kelderde Hennes & Mauritz zo’n 13 procent. De Zweedse kledingketen boekte weer winst in het eerste kwartaal na het verlies in dezelfde periode een jaar geleden. H&M verwacht echter minder kleding te verkopen vanwege de oorlog in Oekraïne.

De euro was 1,1098 dollar waard tegen 1,1167 dollar een dag eerder.