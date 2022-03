FNV Spoor: niet wenselijk dat NS-topvrouw Rintel zo snel vertrekt

Vakbond FNV noemt het ‘niet wenselijk’ dat NS-topvrouw Marjan Rintel mogelijk al na anderhalf jaar vertrekt. Volgens de bond staan de Nederlandse Spoorwegen voor grote uitdagingen door onder meer personeelstekort en is de termijn die Rintel erop heeft zitten als ze vertrekt ‘veel te kort’. Dat zegt Henri Janssen, bestuurder van FNV Spoor. Donderdag werd bekend dat Rintel is voorgedragen als nieuwe topvrouw van luchtvaartmaatschappij KLM.

Tegelijkertijd zijn er ook mensen die volgens Janssen ‘niet rouwig’ zijn om Rintels vertrek. ‘Ze heeft niet breeduit de harten weten te stelen bij het personeel’, zegt Janssen, die zelf zegt een goede verstandhouding met Rintel te hebben gehad. ‘Haar handelsmerk was sturen op de kosten. Die naam heeft ze wel bevestigd bij NS. Als je zegt dat je met passie een spoorvrouw bent en zo makkelijk naar KLM gaat, geeft dat ook aan dat je als bestuurder redelijk makkelijk inwisselbaar bent.’

Onder Rintels leiding zijn er ook stakingen bij het NS-personeel geweest, zegt Janssen. ‘Het bedrijf is niet in staat geweest het topmanagement en de werkvloer dichter bij elkaar te brengen. Dat is onder haar leiding niet gelukt.’ Toch ‘rijdt er geen trein minder na dit nieuws’, zegt de vakbondsbestuurder. De bond hoopt dat Rintels opvolger wel die verbinding weet te maken tussen de werkvloer en de top van het bedrijf.

Reizigersorganisatie Rover laat weten ‘verheugd’ te zijn over de voordracht van Rintel en feliciteert haar ‘van harte’. ‘We gaan ervan uit dat de samenwerking met NS wordt ingezet voor de toename van duurzame kilometers en maximaal inzetten van de internationale trein als alternatief voor korte vluchten. Over NS maken we ons geen zorgen, ze vinden ongetwijfeld een goede vervanger waarmee wij graag samen kijken naar het herstel van de populariteit van de trein en de terugkeer van de reiziger’, aldus een woordvoerster van de reizigersorganisatie.