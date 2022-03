Nederland leverde al voor ruim 50 miljoen aan wapens aan Oekraïne

Nederland leverde al voor meer dan 50 miljoen euro aan wapens aan Oekraïne. Dat maakte minister Kajsa Ollongren (Defensie) woensdag bekend in de Tweede Kamer. Dat bedrag (het gaat om de boekwaarde) zal verder oplopen, want Nederland gaat door met wapenhulp, zei ze.

De minister meldde het bedrag in een debat na een toespraak van de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Het kabinet kondigde voor de oorlog al aan wapens te zullen leveren. Er zijn onder meer antitankraketten, antiluchtdoelraketten en scherpschuttersgeweren naar de regering in Kiev gestuurd.

In het begin van de wapenleveranties maakte Ollongren nog bekend welke wapenhulp werd gegeven, maar uit veiligheidsoverwegingen is het kabinet daarmee gestopt. Ook was tot dusverre niet gemeld voor welk bedrag aan wapentuig aan Kiev was gegeven.