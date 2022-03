Krant: Duitsland ziet af van vaccinatieplicht tegen corona

Duitsland ziet af van een vaccinatieplicht tegen corona voor iedereen boven de 18 jaar. De regeringscoalitie van sociaaldemocraten, Groenen en liberalen heeft het plan afgeblazen omdat er geen meerderheid voor is in het parlement, meldt de Duitse krant Bild.

Tijdens een debat onlangs in het parlement bleek al verdeeldheid. Partijen vroegen zich af of de verplichting niet vanaf een hogere leeftijd moest gelden, bijvoorbeeld vanaf 50 jaar. Tegenstanders betwijfelden het nut van de inentingen. Ze spraken over een schending van de grondrechten van de burgers. Voorstanders daarentegen meenden dat een vaccinatieplicht vanaf 1 oktober zou helpen te voorkomen dat het coronavirus in de herfst en de winter weer om zich heen grijpt.

Voor mensen die aantoonbaar van het coronavirus zijn genezen, zou de verplichting niet gelden. Alle andere volwassenen zouden in oktober drie vaccinaties moeten hebben gehad. De verplichting zou ook gaan gelden voor buitenlanders die langer dan zes maanden in de Bondsrepubliek zijn. Weigeraars moesten rekening houden met een dwangsom tot 25.000 euro.