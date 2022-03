VEH: minder vertrouwen in woningmarkt door stijgende rente

De oplopende rentes raken aan het vertrouwen in de woningmarkt. Dat komt naar voren in een maandelijkse peiling van de Vereniging Eigen Huis (VEH). De stemming over de huizenmarkt was als gevolg van de hoge huizenprijzen en het krappe aanbod al slecht. Daar komen nu de zorgen over de rentes bij, aldus de vereniging.

In de peiling ziet 14 procent van de circa 1800 ondervraagden de oplopende rente als een beperkende factor voor de koop van een huis. Dat was in januari nog 9 procent. De hoge prijzen blijven de belangrijkste reden voor de mineurstemming. Vanwege het beperkte aanbod geeft 40 procent van de consumenten aan af te haken.

Inmiddels is de gemiddelde hypotheekrente over diverse rentevaste periodes, met en zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG), in drie maanden tijd met 1 procentpunt gestegen. Bij een hypotheek geldt nu een gemiddelde rente van 2,5 procent.

Volgens de VEH is niet te zeggen dat de hogere rente zorgt voor een demping van de prijsstijgingen. De gemiddelde hypotheekrente moet volgens berekeningen van de TU Delft op minstens 3 procent uitkomen om de prijsstijgingen van de afgelopen jaren te stuiten. Pas bij rentepercentages van 5 tot 6 procent zouden de huizenprijzen kunnen dalen.