Droogste maart ooit bracht niet eerder zoveel zonnige dagen

Door de stabiele droogte en zon zijn de afgelopen maand verscheidene records verbroken. Met landelijk gemiddeld 244 zonuren tegen 146 normaal was het volgens Weer.nl veruit de zonnigste maart ooit. Op maar liefst 19 dagen scheen de zon vrijwel de hele dag in De Bilt, een alltimerecord.

Het oude record bestond uit 16 zonnige dagen in augustus 1947 en april 2020, en voor de maand maart waren dit 208 uren zon in 2014. Landelijk viel er ongeveer 8,8 mm regen, normaal is dit 56 mm. Het oude record was 9,5 mm in 1929. In Roermond viel afgerond 0 mm, een nieuw landelijk droogterecord voor maart.

Niet eerder is een zonrecord met zoveel afstand verbroken, want afgelopen maart was 36 uur zonniger dan het oude record uit 2014. Voorheen was het grootste verschil tussen de nummer 2 en nummer 1 respectievelijk juli 2006 (316 zonuren) en juli 2018 (332 zonuren), wat een verschil van 16 uur maakt. De zon scheen maar liefst 75 procent van de tijd, normaal is dit 38 procent van de tijd.

De maand kent nog veel meer uiterste prestaties. Zo was het door de krachtige hogedrukgebieden boven, ten noorden of ten oosten van ons land ook erg droog. Aflandige winden lieten de luchtvochtigheid flink dalen. De gemiddelde luchtvochtigheid is deze maand in De Bilt 68,0 procent geweest tegen 79,4 procent normaal, nogmaals het hoogste ooit behaald. Het oude maandrecord stond op 68,9 procent in maart 2013.