Bloomberg: energiekosten huishoudens eurozone nog verder omhoog

De kosten voor huishoudens in de eurozone voor gas, stroom en brandstof zullen dit jaar met in totaal 230 miljard euro stijgen vanwege de sterk toegenomen prijzen door de oorlog in Oekraïne. Dat zeggen economen tegen persbureau Bloomberg. Daarmee zijn consumenten nog veel meer geld kwijt aan energie dan eerder gedacht, want in februari werd nog berekend dat die kosten dit jaar met 100 miljard euro zouden toenemen.